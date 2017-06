Fórum de Indústrias Culturais reúne em Macau especialistas japoneses, taiwaneses e chineses  

Pelo terceiro ano consecutivo Macau foi o palco do Fórum sobre Indústrias Culturais, uma iniciativa integrada no Plano de Enquadramento da Política do Desenvolvimento das Indústrias Culturais estabelecido em 2014 pelo Governo. Subordinado ao tema “Economia Comunitária e Construção Criativa”, o encontro reuniu este ano especialistas do território, do Japão, da República Popular da China e de Taiwan.

Do Japão veio Nobuharu Suzuki, professor do International College of Arts and Sciences (Faculdade Internacional de Artes e Ciências) e um dos responsáveis pelo planeamento urbanístico da cidade de Yokohama. O académico apresentou o Creative City Plan – Plano de Cidade Criativa implementado em 2004 naquela cidade nipónica.

Especialista em desenvolvimento urbano, Suzuki explicou como a cidade se reinventou a partir da orla costeira, tendo como impulsionador o declínio progressivo do centro da cidade: “As políticas de cidade criativa de Yokohama foram planeadas com o objectivo de regenerar o antigo centro através da cultura e turismo”, explicou Nobuharu Suzuki.

Também integrado no tema principal deste ano esteve a intervenção de Tie Jun Huang, director do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Pequim. O também docente da Escola de Engenharia Electrónica e Ciências da Computação daquela universidade continental abordou a questão da inteligência artificial através da criação de um computador que imita as ligações nervosas existentes no cérebro humano: “Como pode uma máquina melhorar-se a si mesma de modo a pensar numa forma abstracta?”, questionou o académico lançando várias perguntas à audiência.

O Fórum incluiu também um seminário subordinada ao tema “Público Criativo e Inteligência Artificial” que reuniu especialistas de Pequim, Xangai e também de Macau. Foram abordadas questões como os elementos culturais necessários à construção de uma nova Macau, aplicações práticas de dados inteligentes e o modo como a relação entre humanos e robôs altera o modelo de serviços e operações. CVN