DSSOPT prevê que obras do viaduto junto ao aeroporto arranquem no final deste ano

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) assumiu ontem ser necessário proceder à reparação e manutenção do viaduto junto ao Aeroporto Internacional de Macau. O organismo planeia executar as obras de reabilitação e reforço da estrutura, sendo que o acto público do concurso decorreu ontem e foram recebidas nove propostas, oito das quais foram admitidas. “Os preços variam entre 18 milhões e 32 milhões de patacas e o prazo máximo de execução da obra é de 330 dias de trabalho. Prevê-se que a obra tenha início em finais deste ano”, escreveu a DSSOPT em comunicado.

