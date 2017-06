Dirigentes da UCCLA visitam Macau a partir de Sábado

Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), e Higino Carneiro, presidente da mesa da Assembleia Geral do organismo e governador da província de Luanda, regressam a Macau já no próximo Sábado para vários encontros com diferentes departamentos do Executivo.

A estadia dos dois responsáveis prolonga-se até ao dia 16 e resultou de um convite do Governo da RAEM. A deslocação visa o “aprofundamento das relações de Macau com a UCCLA e com o Governo da Província de Luanda”, refere o secretariado da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa na sua página oficial na Internet.

Em Abril passado, Macau recusou assumir a presidência da Comissão Executiva da UCCLA por considerar que a proposta do organismo era parca em informação relativamente às funções a desempenhar. Vítor Ramalho compreendeu a decisão, mas não descurou a possibilidade de endereçar um novo convite ao território.