David Chow assinou acordo para abrir banco em Cabo Verde

O empresário David Chow assinou um memorado de entendimento com o Governo de Cabo Verde para abrir um banco no país africano, onde também está a construir um empreendimento turístico com casino. O acordo foi anunciado ontem pelo representante de Cabo Verde junto do Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Mário Vicente, através de um comunicado.

A assinatura do documento decorreu durante a Cimeira sobre a construção de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, no dia 31 de Maio. O memorando foi assinado por Tânia Romualdo, embaixadora de Cabo Verde em Pequim, e David Chow, na condição de presidente da empresa Legend Globe Investment Company.

O banco vai ter a denominação de Banco Sino-Atlântico e vai ficar localizado na capital de Cabo Verde, a Cidade da Praia, tendo como objectivos “contribuir para o desenvolvimento do sistema financeiro da República de Cabo Verde, dar apoio às pequenas e médias empresas do País, facilitar os pagamentos locais e internacionais” e “apoiar a política monetária” do governo do país africano.

Ainda segundo o Governo de Cabo Verde, o sector da banca é neste momento considerado “importante e prioritário” para o desenvolvimento da economia cabo-verdiana.

A empresa de David Chow tem agora o prazo de seis meses para apresentar junto do Banco de Cabo Verde um projecto e o pedido para a constituição e abertura do Banco Sino-Atlântico.

Desde Fevereiro de 2016 que decorrem no arquipélago as obras levadas a cabo pelo empresário de Macau para a abertura de um hotel com casino, marina e centro de convenções, na Cidade da Praia.

Além destes projectos, Cabo Verde reafirma abertura para captar “mais e melhores investimentos directos chineses”, com o objectivo de dinamizar a “economia e consequentemente o desenvolvimento sustentável e diversificação” do tecido económico.