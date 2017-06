CCAC recruta voluntários a pensar na promoção de “eleições limpas”

Os alunos que frequentem desde o terceiro ano do ensino secundário geral ao terceiro ano do ensino secundário complementar vão poder integrar, caso tenham interesse, o “Grupo de Voluntários para as Eleições Limpas 2017”, uma iniciativa do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). A inscrição pode ser feita através da página electrónica do organismo liderado por André Cheong até ao dia 16 deste mês.

O número de vagas de recrutamento chega às 80, sendo que os participantes irão principalmente dar apoio ao Comissariado Contra a Corrupção na organização de palestras e na participação em acções de sensibilização ao ar livre. O objectivo da iniciativa do CCAC é explicar às gerações mais jovens o conceito de “eleições limpas”, o Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa e os direitos e deveres de um eleitor.

Caso o número de candidatos seja superior ao vagas disponibilizadas, o Comissariado Contra a Corrupção fará uma selecção e os voluntários admitidos serão notificados individualmente. Os candidatos só farão parte do grupo depois de terem concluído uma formação.