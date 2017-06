Basquetebol: Macau derrotado pela Coreia do Sul por 109-58

A selecção de basquetebol de Macau perdeu ontem, por 109-58, com a Coreia do Sul, em Nagano, na terceira jornada da fase de grupos do Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental. Com este resultado a formação local falhou o apuramento para as meias-finais da competição.

Diante dos coreanos, Wai Seng Chan foi o melhor atleta de Macau, com um registo de 16 pontos, 15 ressaltos ganhos, dois desarmes e dois bloqueios. Já Daesun Lee foi o homem que mais se destacou pela Coreia do Sul, com 26 pontos, cinco ressaltos ganhos, uma assistência, um desarme e um bloqueio.

A derrota obriga Macau a defrontar hoje Hong Kong, no jogo de atribuição do quinto lugar, que garante a última vaga para a Taça Asiática. A competição realiza-se entre 8 e 20 de Agosto no Líbano.

Já nas meias-finais do Campeonato da Ásia Oriental a China tem pela frente a Coreia do Sul e Taiwan vai defrontar a equipa da casa, o Japão.