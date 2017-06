Associação dos Amigos de Moçambique assinala 42.o aniversário da independência do país  

A Associação dos Amigos de Moçambique (AAM) vai organizar nos a 23 e 24 de Junho, respectivamente, uma conferência e um jantar. As duas iniciativas materializam-se ao abrigo do programa de celebração do 42.o aniversário da independência da “pérola do Índico”.

A conferência “China em Moçambique: A comunidade sino-moçambicana” tem como palco a Fundação Rui Cunha e tem como moderador André van Dokkum, professor da Universidade de Macau. Em debate vão estar as viagens marítimos lideradas por Zheng He no século XV, a emigração de chineses no século XIX e o aparecimento da comunidade sino-moçambicana. O público é convidado a aparecer e a dar o seu contributo.

O jantar decorre no dia seguinte no restaurante Miramar e as inscrições devem ser efectuadas até dia 11. O preço para sócios da Associação dos Amigos de Moçambique é de 50 patacas enquanto que para não sócios é de 380 patacas. Os interessados devem efectuar o pagamento por transferência bancária e enviar o comprovativo com os respectivos dados para o endereço de e-mail da associação.