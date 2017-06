As festas à beira da piscina regressam já este sábado ao Studio City

Regressam os dias quentes e com o regresso do Verão, a discoteca Pacha Macau volta a organizar festas votivas junto à piscina do Studio City, pelo segundo ano consecutivo. O pontapé de saída no programa de eventos para este ano é dado no próximo Sábado e repete-se a 15 de Julho e a 19 de Agosto, com DJs internacionais bem conhecidos dos entusiastas da música electrónica.

A série “Summer Love Pool Party” arranca com o DJ suíço EDX já este Sábado. Conhecido pelo “house” progressivo e habilidades de remixagem, EDX – nome de guerra de Mauricio Colella – já trabalhou com outros nomes da cena electrónica como Deadmau5, Bob Sinclar e Armand Van Helden. Com os seus “sets ao vivo”, já passou por discotecas e festivais nos quatro cantos do mundo, desde Miami, nos Estados Unidos, a São Paulo, no Brasil.

Na tarde de 15 de Julho, são os italianos DJs From Mars que tomam conta da mesa de mistura. Max Aqualuce e Luca Ventafunk chegam de Turim para um espectáculo de “house” electrónico inspirado nas batidas de Lady Gaga, Metallica e Chemical Brothers.

A edição de 2017 da série “Summer Love Pool Party” termina no dia 19 de Agosto com o americano Roger Sanchez, nome destacado da cena electrónica desde há 25 anos. Vencedor de um prémio “Grammy”, assume-se admirador de Diana Ross, Kylie Minogue, Daft Punk e Madonna, baseando as criações nas sonoridades destes e de outros artistas. Em Ibiza, é DJ residente todos os verões desde 2000.

Todas as festas começam às 14h30 e prolongam-se até às 22h, como os DJs residentes do Pacha Macau a dar seguimento à festa naquele espaço de entretenimento. Os bilhetes de venda antecipada já podem ser adquiridos pelo valor de 450 patacas e os bilhetes normais podem ser comprados por 550 patacas no dia anterior ao evento. Ambos incluem entrada na “after-party”.