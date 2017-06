Artistas de Macau vão viajar e mostrar trabalho em Barcelona

A edição de 2017 da Exposição de Arte de Ilustração de Macau vai levar este ano o trabalho de quase uma dezena de artistas de Macau até Barcelona. Cinco dos ilustradores e criativos vão marcar presença na inauguração do evento, a 28 de Julho, na galeria La Place. Este já é o terceiro ano em que a associação artística e cultural YunYi promove o intercâmbio entre ilustradores de Macau e artistas de outra cidade do mundo. A mesma exposição vai poder ser vista em Macau, no mês de Outubro.

Cláudia Aranda

Há cinco ilustradores e artistas de Macau que vão viajar em Julho até à capital da Catalunha, em Espanha, para participarem num certame que promove a arte da ilustração, intitulado “Barcelona X Macao Art of Illustration”. A inauguração do certame está agendada para 28 de Julho, às 19h, na galeria La Place – Artspace, em Barcelona. O evento – que em português se pode traduzir por “Arte da Ilustração Barcelona X Macau” – decorre até 25 de Agosto, altura em que os trabalhos em exibição regressam a Macau para serem exibidos mais tarde na galeria da Fundação Rui Cunha, entre 17 e 28 de Outubro.

Os cinco artistas de Macau que vão estar presentes na inauguração são o jornalista e cartoonista Rodrigo de Matos, o operador de câmara e produtor de televisão Pedro Lemos, a analista financeira Michele Lau, o designer e professor Carlos Caires e o director de arte Gil Araújo.

O conceito por detrás da Exposição de Arte de Ilustração foi criado por Christine Hong-Barbosa, através da associação artística e cultural YunYi, também fundada por aquela criativa de Macau.

O objectivo, explica a responsável pela iniciativa, passa por organizar um evento anual de intercâmbio: “Todos os anos escolhemos 10 artistas locais de Macau e 10 artistas estrangeiros de uma cidade que escolhemos para realizar uma exposição de intercâmbio”, adiantou Christine Hong-Barbosa ao PONTO FINAL. “Cada artista produzirá dois trabalhos originais, não maiores do que o tamanho A3, sem restrições em relação ao tema ou aos médiuns para expressar o estilo individual de ilustração”, acrescentou a organizadora do certame.

Christine Hong-Barbosa explicou que o projecto é financiado pela Fundação Macau e pelo Instituto Cultural, sendo a viagem dos artistas a Barcelona parcialmente financiada pelas duas organizações: “Encorajamos os artistas locais a participar no evento de abertura. No entanto, o financiamento não é suficiente para cobrir todas as despesas, portanto, eles precisarão de pagar uma parte da viagem”, disse.

Alguns dos artistas não vão marcar presença fisicamente, devido, também, a outras obrigações e compromissos assumidos entretanto. Os seus trabalhos, no entanto, vão lá estar a retratar o talento dos seus autores que, neste caso, são, Gloria Chao, Mini Wong, Little Peng e Cosine Yu. O nome do décimo artista ainda está por confirmar, referiu a organizadora.

Este já é o terceiro ano em que a Exposição de Arte de Ilustração de Macau se realiza. Nos últimos dois anos, o intercâmbio realizou-se no Porto, em Portugal, e em São Francisco, nos Estados Unidos da América.