Valor e futuro dos cafés de Macau discutida no sábado

O futuro dos cafés de Macau foi um dos temas abordados numa palestra, organizada no sábado pela Associação de Amantes de Café de Macau e pelo Centro de Serviços da Federação das Associações dos Operários de Macau. “Criação, valor e futuro” foi o mote para um debate que reuniu vários profissionais do sector.

Durante a palestra, os oradores, incluindo o vice presidente da FAOM, Leong Sun Ieok, abordaram a experiência de abrir um café em Macau, assim como as principais vantagens e desafios.

Na conversa foi ainda debatida a situação actual da indústria, tal como as perspectivas de emprego e de crescimento do sector. Ao mesmo tempo foi levantada a questão da formação dos trabalhadores nas técnicas de cafetaria, bem como a capacidade das entidades do sector para mobilizar mais pessoas para trabalharem nesta área.

Leong Sun Ieok expressou igualmente o desejo de que com a palestra, o sector do café receba cada vez mais atenção da sociedade. Por outro lado, o responsável sublinhou que esta é uma forma eficaz de acelerar a diversificação da economia do território.