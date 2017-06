Presidente formosina pede “mente aberta” à China na hora de evocar Tiananmen

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, exortou este domingo a República Popular da China a lidar com o assunto de Tiananmen de “mente aberta”, quando se assinala o 28.º aniversário do massacre, e ofereceu-se para partilhar a experiência de democratização da ilha.

Numa mensagem na rede social Facebook, Tsai recordou as centenas ou milhares de manifestantes pacíficos que morreram durante a repressão dos protestos na praça Tiananmen, em Pequim, a 3 e 4 de Junho de 1989, considerando que “um grupo de estudantes e cidadãos desafiou a realidade da República Popular da China e iluminou toda uma geração”.

A presidente disse que nos últimos anos muitas pessoas de Hong Kong e da China se deslocaram a Taiwan para verem a sua “democracia e liberdade” e verificarem que quando se alcançam “não pode haver retrocesso”, reiterando que a ilha não cederá na sua democracia para apaziguar Pequim.

Taiwan está disposta a partilhar com a China as suas experiências no caminho para a democracia, assinalou a chefe de Estado, adiantando que Pequim deve abandonar a sua visão do massacre de Tiananmen como “uma revolta contra-revolucionária”: “A China continental impressionará o mundo se reavaliar o incidente de 04 de Junho de 1989”, assinalou Tsai.

Assinalar a data dos acontecimentos em Tiananmen continua a ser tabu no Continente, onde muitos praticamente não sabem o que se passou, mas não é esse o caso na Região Administrativa Especial de Hong Kong, com autonomia e liberdade de expressão, onde o assunto é abertamente discutido.

Todos os anos o aniversário da data do massacre é assinalado em Hong Kong e milhares saíram ontem à rua para tomarem parte numa vigília que foi também a única homenagem em larga escala efectuada em território chinês tendo por alvo as vítimas do massacre de Tiananmen.