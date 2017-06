Taxistas insistem no aumento da bandeirada para as 20 patacas

O presidente da Associação Geral dos Proprietários de Táxis de Macau, Leng Sai Hou, recordou este domingo que as associações do sector propuseram ao Governo um aumento da bandeirada de 17 para 20 patacas. O Governo sugeriu um aumento de até 19 patacas, valor que não satisfaz os taxistas. Leng Sai Hou, diz, no entanto, que por enquanto os profissionais do volante não têm alternativa senão aceitar. O presidente da Associação espera que o valor aumente para o valor proposto pelo Governo para, depois, darem continuidade às negociações.

O facto de nos últimos anos não ter havido aumento de tarifas, mais os aumentos dos custos de reparação dos veículos, dos valores das licenças de táxi, assim como dos preços dos carros novos para substituição dos antigos, justificam o aumento da bandeirada, na opinião do dirigente da associação, que acredita que o valor proposto “não é muito elevado”.

Os taxistas querem também cobrar mais 10 patacas nos feriados, proposta que não é bem vista pelo Governo.