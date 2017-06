São João não sai de São Lázaro. DSAT retratou-se

Afinal, ainda não deverá ser este ano que o Arraial de São João se despede do Bairro de São Lázaro. A notícia foi ontem avançada pela Rádio Macau, que garante que a festividade de cariz popular se vai realizar mesmo no local habitual. O arraial chegou a estar em risco, depois da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego ter ameaçado não conceder autorização para que as barracas de vendas de produtos fossem montadas no mesmo local. A DSAT ter-se-á, no entanto, retratado. A informação foi este domingo avançada à Rádio Macau por Amélia António, presidente da Casa de Portugal em Macau: “Recebemos uma comunicação da DSAT a dizer que tudo se passará como habitualmente acontece. Portanto eles vão regular o trânsito para libertar aquelas ruas que tradicionalmente, nos últimos dez anos, têm sido usadas para o Arraial”, afirma Amélia António.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego terá avançado com a possibilidade do certame poder vir a ser organizado na Rua do Volong, situado nas imediações do Bairro de São Lázaro.