Real Madrid revalidou ceptro europeu com dois golos de Ronaldo

O Real Madrid conquistou no sábado, madrugada de domingo em Macau, a sua 12.ª Liga dos Campeões de futebol, ao vencer a Juventus, por 4-1, num encontro disputado em Cardiff e no qual Cristiano Ronaldo marcou dois golos.

O português bisou aos 20 e 64 minutos, com o croata Mario Mandzukic ainda a empatar para a Juventus, aos 27, antes de o brasileiro Casemiro colocar os ‘merengues’ em vantagem, aos 61 minutos. Asensio ainda aumentaram a vantagem aos 90, numa altura em que os italianos já jogavam com menos um, por expulsão do colombiano Juan Cuadrado, aos 84.

Com este triunfo, o Real Madrid tornou-se na primeira equipa a conquistar a prova em dois anos consecutivos desde que a prova se passou a chamar Liga dos Campeões, em 1992/93.

Após a final, Cristiano Ronaldo, que se mostrou providencial para a vitória merengue, deixou palavras duras aos seus críticos, considerando que “vão meter a viola no saco”: “Eu dou a resposta em campo, as pessoas que me criticam vão meter a viola no saco porque ganhámos e somos os melhores”, atirou o português, no final da vitória por 4-1 sobre a Juventus.

Em declarações à Bein Sport, Ronaldo disse ainda que o próximo objectivo era ganhar nova ‘Champions’, um objectivo que “não é fácil, mas tudo é possível”.

Antes, o português já tinha frisado estar “muito feliz por ser de novo o melhor marcador da competição” e pelo “fim de temporada espectacular”, tanto a nível pessoal como colectivo, mostrando-se satisfeito por “acabar o ano com a Liga dos Campeões e com novo recorde”, ao tornar-se no primeiro jogador a marcar em três finais da competição desde que assumiu o formato actual, em 1992/93.

“Preparei-me para isto, porque as coisas grandes ganham-se no final. Foi uma opção, da minha parte e do treinador, estou muito contente”, assegurou.