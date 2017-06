Proprietários do Pearl Horizon: comunicado de Raimundo Rosário é “uma treta”

O Gabinete de Raimundo do Rosário acusou a associação de proprietários de ocupação abusiva do edifício da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, mas o presidente do organimo acusa o secretário de fugir às responsabilidades. Kou Meng Pok diz que o secretário emitiu um comunicado que é “uma treta total” e não afasta a hipótese de um processo por difamação.

Elisa Gao*

A entrega de uma petição, na sexta-feira, por parte da União dos Proprietários do Pearl Horizon no edifício da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) fez crispar o ambiente entre o Executivo e os investidores que adquiriram fracções no malfadado empreendimento. Raimundo do Rosário e o presidente da associação, Kou Meng Pok, trocam agora publicamente acusações.

Por um lado, o gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas acusa a associação de ter “abusivamente ocupado, sem aviso prévio” o átrio do edifício. Por outro lado, ao PONTO FINAL, o presidente da associação, Kou Meng Pok, nega o cenário de invasão e acusa o secretário de não estar a assumir as suas responsabilidades.

Na sexta-feira cerca de uma dezena e meia de pessoas ligadas à União dos Proprietários do Pearl Horizon foram ao edifício da DSAT com o objectivo de ali entregar uma petição. O documento servia para solicitar uma reunião com o secretário e o fornecimento de habitações públicas para cerca de duas centenas de compradores, de forma temporária, até a questão do Pearl Horizon ser resolvida. Os membros da associação exibiram uma faixa a defender a sua causa.

A entrega terá decorrido de forma pacífica, mas horas depois o gabinete de Raimundo do Rosário emitiu um comunicado a acusar a associação de ocupar de forma abusiva, e sem aviso prévio, o átrio do espaço: “O Secretário para os Transportes e Obras Públicas não pode deixar de manifestar o seu profundo desagrado por tal ocorrência”, pode ler-se no comunicado. O documento esclarece que não faz parte do papel do secretário resolver “conflitos entre o concessionário e terceiros”.

Processo por difamação equacionado

Ao PONTO FINAL, Kou Meng Kong nega ter existido qualquer tipo de ocupação das instalações, e sublinha que tudo decorreu de forma pacífica, como diz poder ser esclarecido pelo sistema de videovigilância. A carta, recorda o dirigente, foi recebida por um funcionário público: “O comunicado do Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas é uma treta total. Na verdade ele está muito zangado, mas o assunto faz parte das responsabilidades dele, só que ele não quer assumir as responsabilidades e empurrou o assunto para nós”, defendeu o presidente da associação e candidato à Assembleia Legislativa.

Sobre as acusações de ocupação abusiva, o presidente da União dos Proprietários do Pearl Horizon é taxativo: “Não é verdade”, frisa, sublinhando ao mesmo tempo que não exclui a hipótese de a associação mover um processo por difamação, caso o secretário opte por levar o caso para os tribunais. “Seria mais sensato se fossemos nós a processá-lo por difamação”, disse.

Kou Meng Pok explicou que o objectivo da petição passava apenas por agendar um encontro com o secretário para “discutir os planos para a solução” do problema dos compradores das fracções.

Como consequência do comunicado do Governo, o presidente da associação revelou que foi cancelado o acto de entrega de uma petição ao Chefe do Executivo: “Não é necessário fazer com que as relações com o Governo fiquem tão crispadas”, justificou.

A associação mantém, no entanto, os planos para entregar uma petição à Secretária para a Administração e Justiça e ao Comissariado Contra a Corrupção.

*Com João Santos Filipe