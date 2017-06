Prisões de todo o mundo em destaque no IV ciclo de cinema da Fundação Rui Cunha

A Casa Garden, junto ao Jardim Camões, acolhe a partir de 14 de Junho a projecção de vários filmes centrados no conceito de sistema prisional. As películas, que integram a quarta edição do Ciclo de Cinema da Fundação Rui Cunha, foram seleccionadas com o propósito de ilustrar as carências e os problemas com que se deparam diariamente milhares de reclusos um pouco por todo o mundo. Entre as obras seleccionadas para a mostra constam, à semelhança do que sucedeu em edições anteriores, um filme em língua portuguesa e outro em língua chinesa.

Na quarta-feira, 14, a Fundação Rui Cunha propõe uma viagem no tempo, até 1967, com “Cool And Luke”, um filme realizado pelo norte-americano Stuart Rosenberg e com Paul Newman no principal papel. No dia 21, é projectado “Papillon”, uma película de 1973 com realização de Franklin J. Schaffner e com Steve McQueen e Dustin Hoffman nos principais papéis. Para terminar o mês de Junho, no dia 28 é exibido “Os Condenados de Shawshank”, um filme de 1994 com Tim Robbins e Morgan Freeman que é tido pela crítica como um dos melhores de todos os tempos.

Já em Julho, no dia 5, a acção continua a centrar-se nos Estados Unidos da América, numa das obras primas com assinatura de Clint Eastwood. “Os Fugitivos de Alcatraz” conta a história de um prisioneiro que é enviado para a prisão de segurança máxima instalada na Ilha de Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, na Califórnia.

A 12 de Julho dá-se espaço à língua portuguesa com “Carandiru”, um filme de 2003 que retrata o massacre no já desaparecido presídio de Carandiru, na cidade de São Paulo, no Brasil. A película aborda o que aconteceu antes e durante o massacre de que a prisão foi alvo em 1992, em que 111 presos foram mortos pela polícia. No dia 19 do mesmo mês, dá-se destaque à língua chinesa com “Prison on Fire – Hong Kong”, uma película de 1987 dirigida por Ringo Lam e com Chow Yun-fat e Tony Leung Ka-fai nos principais papéis.

Todos os filmes apresentam legendas em inglês e as sessões terão lugar na Casa Garden, na Fundação Oriente, às 19h30. A entrada é livre.