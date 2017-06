Pequenas e médias empresas já se podem candidatar a um lugar na Feira Internacional de Macau  

Estão abertas as inscrições para o Pavilhão das Pequenas e Médias Empresas de Macau no âmbito da 22ª Feira Internacional de Macau. Estão disponíveis uma centena de expositores e os candidatos devem integrar o universo das empregas que produzem “produtos fabricados em Macau”, “produtos de marca de Macau” ou “produtos distribuídos por agentes sediados em Macau”. As empresas devem ainda estar registadas na Direcção dos Serviços de Finanças e os residentes de Macau devem deter pelo menos 50 por cento do capital social ou, em contrapartida, controlo accionário.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...