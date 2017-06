Passeios marítimos poderão estender-se até 10 de Julho

O primeiro “passeio marítimo no período de defeso da pesca” realizou-se no sábado, com feedback positivo, anunciou a Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau, num notícia ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O presidente da entidade, Chan Meng Kam, recordou que, este ano, o período de defeso no mar do Sul da China se prolonga por três meses e meio, um mês mais do que o ano passado. O dirigente associativo adiantou que, havendo apoio e consentimento do Governo, o passeio marítimo vai poder prolongar-se por mais uma semana, realizando-se aos sábados e domingos até 10 de Julho.

O passeio marítimo no período de defeso de pesca consiste numa viagem a bordo de uma embarcação de pesca, destinada aos residentes que desejem apreciar a paisagem ao longo da orla do Porto Interior, bem como conhecer os equipamentos a bordo e a cultura da pesca tradicional.

O passeio, com a duração de 90 minutos, parte da doca da Ilha Verde, realizando um percurso ao longo do Porto Interior, prosseguindo pelas pontes de Sai Van, Governador Nobre de Carvalho até ao Centro Ecuménico de Kun Iam, onde dá a volta e regressa.