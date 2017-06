Passaporte português vai crescer ainda este ano

O passaporte português vai engordar e a carta de condução vai ter um tempo útil bem mais lato. O anúncio foi feito por Rita Santos. A Conselheira das Comunidades Portuguesas adiantou no fim-de-semana que o número de páginas do passaporte português vai aumentar para o dobro e que o prazo de validade da carta de condução vai passar a ser de quinze anos.

A garantia terá sido dada à presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Ásia e Oceânia pelo Ministério da Administração Interna do Executivo de Lisboa. O Governo português terá assegurado ainda que as medidas serão implementadas até ao final do corrente ano.

Em declarações ao PONTO FINAL, Rita Santos referiu que ambas as novidades constituem uma luta pela qual os conselheiros das comunidades portuguesas se batiam já há algum tempo: “Estas foram as reivindicações que os conselheiros têm estado a pedir mesmo aquando da visita a Macau no ano passado do secretário da Administração Interna e da presença do primeiro-ministro [António Costa], na altura da participação na quinta conferência ministerial do Fórum Macau”, explicou Santos. “Desta vez, quando voltei a Portugal, voltei a insistir no assunto e há dias deram-me a indicação”, disse a conselheira, recordando a sua participação, no final de Abril, na reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas em Abril último.

Para Rita Santos, o aumento de páginas do passaporte “pode facilitar a vida dos portugueses, principalmente dos portugueses que viajam muito, dado que as páginas do passaporte acabam num instante”. Já a extensão do prazo de validade da carta de condução serve “para facilitar os que conduzem bastante em Portugal, eliminando um procedimento administrativo que faz com seja necessário trocar o documento com frequência”.

Durante a deslocação a Lisboa, Rita Santos esteve ainda reunida com a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, a quem deu conta dos atrasos nos processos de atribuição de certidões de nascimento e de cartões de cidadão: “Há muitos pedidos dos portugueses aqui, nomeadamente de certidão de nascimento são mil casos que estão pendentes, e fui falar com ela (Anabela Pedroso) para ver se ela pode dar um empurrão à Conservatória dos Registos Centrais para despachar esses processos e ela prometeu que gradualmente vai estudar uma forma de modernização para poder emitir o documento o mais rapidamente possível”, contou Rita Santos. CVN