Lai Chi Vun: IC vai reforçar estaleiros face à proximidade da época de tufões

O Instituto Cultural vai reforçar os estaleiros que restam na zona de Lai Chi Vun. noticiou no sábado o TDM News, o serviço noticioso em língua inglesa da Teledifusão de Macau. O organismo liderado por Leung Hio Ming justifica a decisão com a aproximação da temporada de tufões e o eventual impacto que o vento forte pode vir a ter sobre as estruturas.

A intervenção é bem vista pelos moradores da zona, que criticam, ainda assim, o facto de não terem sido consultados no âmbito do estudo de avaliação patrimonial que se encontra a ser conduzido pelo Instituto Cultural.

No final de Março, o IC anunciou a abertura do procedimento de classificação dos estaleiros de Lai Chi Vun, prometendo que o processo estaria concluído em menos de um ano.

Agora, representantes da Associação de Beneficência Son I de Coloane, queixam-se de não terem sido nem tidos, nem achados até ao momento. Os dirigentes do organismo esperam que o Conselho de Património Cultural, entidade responsável pelo estudo de avaliação patrimonial, mostre abertura para dialogar com os residentes de Coloane: “Fomos colocados numa posição passiva, dado que neste momento está tudo dependente da apreciação do Governo. Vamos continuar a pedir ao Executivo que nos conceda a possibilidade de voltarmos a discutir algumas das questões”, disse Ieong Keng Hoi, presidente da Associação de Beneficência Son I de Coloane, citado pela TDM.