Kwan Tsui Hang quer saber quando será revista a Lei da Habitação Social  

Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, a deputada Kwan Tsui Hang questionou o Governo sobre algumas anomalias que têm vindo a ganhar magnitude na forma como são conduzidos os processos de atribuição de fracções económicas. A parlamentar aponta baterias, nomeadamente, às dificuldades com que se deparam algumas famílias no que toca à assinatura da escritura pública das casas. A deputada quer saber se o Governo tenciona proceder a uma revisão da lei em questão, de forma a colocar cobro a problemas relacionados, por exemplo, com heranças ou com a constituição de um agregado familiar com outra pessoa que tenha casas em seu nome: “Vai o Governo aplicar as medidas administrativas necessárias para garantir que as famílias possam realizar as escrituras públicas das fracções de habitação económica, mesmo depois de terem sido detectadas alterações que podem colocar em causa a atribuição dos apartamentos? Se não, o Governo tem alguma solução para reduzir estes problemas?”, questiona a deputada.

Na interpelação que dirige ao Governo, Kwan Tsui Hang apresenta dados do próprio Instituto de Habitação que dá conta de 41 famílias que assinaram os contractos de pré-venda e que acabaram por perder o direito a assinar a escritura. Estas famílias não foram informadas pelo Instituto de que tinham de proceder à assinatura do documento, acabando por perder o direito à titularidade da fracção devido às mudanças que ocorreram durante o período de espera. Além destas famílias, outras 69 foram classificadas como não elegíveis para a concretização da escritura depois de terem sido convocadas para assinarem o documento, denuncia a parlamentar.