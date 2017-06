Hong Kong: Promotores de vigília querem instalações permanentes para o “Museu do 4 de Junho”

Albert Ho Chun-yan, presidente da Aliança de Apoio aos Movimentos Democráticos e Patrióticos na China, desvalorizou o facto da vigília em memória das vítimas do massacre de Tiananmen que anualmente enche o Parque Victória ter sido a menos concorrida dos últimos nove anos. Ho lembra que a iniciativa reúne anualmente mais de cem mil pessoas, número que considera significativo. Um outro dirigente da associação, Richard Tsoi, assegurou que a Aliança vai continuar a recolher fundos com o objectivo de construir instalações permanentes para alojar o “Museu do 4 de Junho”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...