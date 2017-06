“Há uma comunidade criativa em Macau que merece ser apresentada”

Kit Kelen e Carol Archer, artistas australianos que residem em Macau, estão em Lisboa para a inauguração hoje – às 18h30, hora portuguesa – da exposição “Por entre árvores, na Sociedade Nacional de Belas Artes. “Em Macau há uma comunidade criativa que merece ser apresentada em Portugal”, afirma o organizador do evento, Bernardo Silva Pinto.

Cláudia Aranda

O casal australiano constituído pelo poeta, artista plástico e professor da Universidade de Macau Kit Kelen e a académica e pintora Carol Archer, está em Portugal para a inauguração – hoje, ao final da tarde – da exposição de desenho, pintura e fotografia “Por entre árvores”, mostra que vai estar patente ao público na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

Christopher Kelen – nascido em Sidney em 1958 e conhecido por Kit Kelen – leva a Lisboa poesia, fotografia e pintura que se cruzam num conjunto de trabalhos visuais “quase puramente abstractos”, mas onde “a ligação ao texto está sempre presente”, explicou ao PONTO FINAL Bernardo Silva Pinto. Arquitecto de formação, residente em Lisboa, Silva Pinto é responsável pela organização da exposição em Portugal.

A artista e professora Carol Archer já realizou várias exposições individuais e colectivas em Macau, em Hong Kong, no Japão, na Austrália, na China, na Suécia, no Noruega, na Espanha e em Itália. Agora, em Lisboa, a também académica apresenta trabalhos figurativos de pintura feitos com tinta-da-china sobre papel. Kit Kelen é um poeta reconhecido, com pelo menos 14 obras de poesia publicadas, duas novelas, e livros traduzidos para chinês e português, italiano, sueco, filipino e indonésio. O poeta conta também com várias exposições de aguarela, desenho e fotografia exibidas em Macau, na Suécia, em Espanha, na Austrália e em Portugal.

Bernardo Silva Pinto adianta que “Por entre árvores” é a materialização de um projecto que começou a ser pensado em 2015, em conjunto com Kit Kelen, que expressou na altura o desejo de voltar a mostrar trabalho em Portugal. O poeta e professor na Universidade de Macau, onde lecciona escrita criativa e literatura há 17 anos, apresentou-se em Portugal com uma primeira exposição em 2013, na galeria do Salão Medieval, em Braga.

“Em Macau há uma comunidade criativa que merece ser apresentada em Portugal”, defende Bernardo Silva Pinto. O arquitecto acrescenta que “tem havido uma ligação de Macau a Lisboa através do Museu do Oriente” – da Fundação Oriente – “e da associação AFA [Art For All Society]”, mas tal não basta: “É bom que sejam outros artistas a serem apresentados em Portugal”, uma vez que as associações tendem a promover sempre os artistas plásticos que são seus associados, acrescenta Silva Pinto.

A exposição “Por entre árvores” conta com financiamento da Fundação Macau. Em Portugal, Silva Pinto assegurou o espaço de exibição na Sociedade Nacional de Belas Artes e o apoio da embaixada australiana em Lisboa para despesas como o alojamento dos artistas plásticos.