Governo e indústria do jogo unem esforços para melhorar a segurança nos casinos

Na sequência do ataque desferido, na madrugada de sexta-feira, nas instalações do empreendimento Resorts World Manila, na capital das Filipinas, a Polícia Judiciária (PJ) e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo (DICJ) reuniu-se este fim-de-semana com representantes das concessionárias de jogo do território, num encontro com carácter de urgência.

A Polícia Judiciária instou os 14 representantes das seis operadoras de jogo presentes na reunião a melhorar o nível de segurança nos casinos e instalações hoteleiras que exploram no território, nomeadamente através do reforço da comunicação com as várias entidades governamentais que actuam no domínio da segurança. Por sua vez, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos espera que os responsáveis da indústria do jogo colaborem com o Governo para que Executivo e entidades privadas possam melhorar a segurança nas salas de jogo de Macau. Os representantes das operadoras concordaram em submeter uma proposta com medidas para alcançar este fim.