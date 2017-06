Governo detectou anomalias nas empresas que serviram comida estragada no Conde de São Januário

A Direcção dos Serviços de Saúde detectou falhas de higiene nas empresas “Lake Party Paradise” e Fábrica de Alimentos Hang Fong, as entidades que forneceram alimentos estragados à iniciativa que o Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) organizou no âmbito do Dia Mundial da Criança e que teve como alvo as crianças internadas no hospital público.

Fiscais dos Serviços de Saúde e do Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) deslocaram-se aos dois locais e identificaram anomalias no transporte dos alimentos, bem como no controlo da temperatura de armazenamento dos bens em questão.

A festa decorreu na passada quinta-feira e até ao momento os Serviços de Saúde não foram notificados para “nenhum caso de indisposição causada por ingestão de comida contaminada”. No entanto, as anomalias detectadas representam um enorme risco para a saúde pública e já foi ordenado aos respectivos estabelecimentos que fizessem a devida correcção dos problemas identificados, mantendo-se a decisão de suspender o funcionamento de ambas as entidades. A decisão acabaria por ser revertida ao final do dia de ontem, mantendo-se a obrigação de ambas as empresas rectificarem os problemas detectados.