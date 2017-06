O “Festival Macau – Um Lar Feliz e Sadio” estava agendado para a tarde de ontem, na Praça do Tap Seac, mas os prognósticos de tempestade acabaram por empurrar a iniciativa para uma nova data, ainda não anunciada pela Comissão da Cidade Saudável, organizadora do evento. A Comissão para a Cidade Saudável tem vindo a desenvolver várias acções com o propósito de consciencializar a população do território para hábitos de vida saudáveis.

