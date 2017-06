Demência: Governo organizou palestra dirigida a médicos do sector privado

A Direcção dos Serviços de Saúde organizou uma palestra sobre a prevenção, compreensão e cuidados a ter com os pacientes acometidos da doença. No certame, e de acordo com os Serviços de Saúde, participaram 78 profissionais do sector privado. Ip Kar Hung, especialista em Geriatria que integra os Serviços de Saúde, definiu a demência como um entrave a um envelhecimento normal, caracterizando o espectro da demência como uma doença degenerativa que conduz ao declínio progressivo da vida diária do paciente.

