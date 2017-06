Conselho Executivo conclui normas complementar à Lei de protecção de espécies ameaçadas

O Conselho Executivo deu por finalizado o processo de elaboração das normas complementares relativas ao diploma que vai permitir que as disposições da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES na sigla inglesa) sejam executadas no território. O regulamento define, por exemplo, que os criadores de animais são obrigados a realizar um registo obrigatório junto dos Serviços de Economia, que será apreciado num prazo de 30 dias.

Citado pela Rádio Macau, Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, justificou a criação do novo regulamento com a “necessidade de regulamentar o procedimento de emissão de certificados, respectivos modelos e o regime especial de licença”.

O diploma pretende, entre outros aspectos, assegurar que o comércio de plantas e animais selvagens não põe em causa a salvaguarda das espécies e a manutenção da biodiversidade. O tráfico de espécies protegidas será punido com coimas entre as 200 mil e as 500 mil patacas. A lei e o regulamento que a acompanha entram a vigor a partir de 1 de Setembro