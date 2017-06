Conferência sobre “Uma Faixa, Uma Rota” arranca na quinta-feira  

O desenvolvimento de Macau e a integração do território nos desígnios do projecto “Uma Faixa, Uma Rota” vão estar em debate a partir de quinta-feira, numa conferência internacional organizada pelo Governo, pela Fundação Macau e o “think tank” Grand Thought.

Com o tema “Faixa e Rota e o Desenvolvimento de Macau”, o evento vai ter lugar no Centro de Ciência de Macau e os oradores vão abordar os seguintes tópicos: o contributo de Macau para a construção da política “Uma Faixa, Uma Rota” através da cooperação com Fujian e Guangdong e com os Países da Língua Portuguesa e a relação entre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o Sudeste Asiático e a “Rota da Seda Marítima do Século XXI”.

Sobre os objectivos da iniciativa, o Governo destacou em comunicado que passam sobretudo por “obter o consenso social em torno da integração de Macau na iniciativa “Uma Faixa, e Uma Rota”.

No espaço da conferência vai estar também exposta uma colecção de fotografias, promovida pelo Governo, com o tema “Participação de Macau na Construção da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e o seu Contributo”.