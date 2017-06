Casa de chá japonesa Nakamura Tokichi chega a Macau

O hotel-casino Galaxy Macau vai passar a incluir na sua oferta de restauração uma casa de chá Nakamura Tokichi. A conhecida rede japonesa de casas de chá já está presente em Hong Kong.

O salão de chá Nakamura Tokichi vai procurar recriar em Macau o carácter autêntico da loja original, fundada em Uji, em Kyoto, em 1854. A marca tornou-se conhecida por promover a antiga tradição japonesa do chá, bem como as técnicas de cultivo e de tratamento da planta, de maneira a garantir o carácter, o aroma e a frescura do chá.

Nakamura Tokichi, o fundador do estabelecimento original, ganhou reputação e, em certas ocasiões, chegou a ser escolhido para servir os seus chás requintados à Casa Real nipónica.

Ao longo de seis gerações, o primeiro filho da família Nakamura foi herdando o nome de seu antepassado, Nakamura Tokichi. Hoje, a família continua a ser a responsável pela preservação de um património centenário e prossegue o seu trabalho de promoção da tradição do chá, desenvolvendo produtos para atrair jovens apreciadores da mais oriental das bebidas.

Os visitantes vão poder apreciar as geleias de chá e o sorvete de Matcha e Hojicha, produtos da casa fabricados a partir da receita original, em Uji.

As selecções de chá incluem o “Gyokuro”, um chá ligeiramente doce e conhecido pela fragrância leve; “Sencha” e “Sencha Kukicha”, feitos a partir de hastes de chá verde; “Genmaicha”, arroz torrado e chá verde, e a mistura da casa NakamuraCha, criada com sete variedades de folhas de chá. Haverá também um balcão de venda de produtos especializados que misturam folhas de chá e chocolate, frutos secos e biscoitos, alguns deles, oferecidos em exclusividade nas lojas de Macau e de Hong Kong.