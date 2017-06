C.P.K. lidera Liga de Elite e Consulado apura-se para os ‘quartos’ da Taça  

O Chao Pak Kei precisava de ganhar à Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau para ascender à liderança da Liga de Elite e contra um adversário notoriamente mais frágil não facilitou. Os novos líderes da classificação impuseram-se por 5-1. Já na Taça de Macau, o Consulado de Portugal carimbou a passagem aos quartos-de-final com um bis do cônsul Vítor Sereno.

O Chao Pak Kei é desde o fim-de-semana o novo líder da Liga de Elite após ter derrotado o Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau por 5-1, em partida em atraso da principal prova de futebol do território. O C.P.K. entrou com tudo em campo e à entrada para o intervalo já tinha sentenciado o desafio.

Logo aos 7 minuto, Diego Patriota encontrou o fundo das redes da formação dos Sub-23 e fez o 1-0. Nove minutos mais tarde, foi a vez de Bruno Nogueira deixar o nome nos anais na partida e na lista de marcadores, ao marcar o segundo tento do C.P.K.

Ainda na primeira parte, Ho Ka Seng, aos 32, também deixou o seu nome na lista de marcadores, e Diego Patriota, aos 40 minutos, bisou e fez o 4-0. Foi com este resultado que as duas equipas recolheram ao balneário.

No segundo tempo, os novos líderes do Campeonato tiraram o pé de acelerador, tendo apontado apenas um golo. O autor do tento foi Bruno Nogueira, que bisou aos 52 minutos.

Dez minutos depois, foi a vez dos Sub-23 marcarem o golo de honra, através de Kong Wai Fong. Com este resultado, o Chao Pak Kei pode dar-se ao luxo de empatar na próxima jornada diante do Benfica de Macau, segundo classificado da Liga de Elite, com menos um ponto. Já as águias precisam de ganhar para ficarem a depender apenas de si próprias na luta pelo título. O encontro está agendado para 17 de Junho.

Consulado de Portugal nos ‘quartos’ da Taça

No fim-de-semana realizaram-se igualmente três encontros para a Taça da Associação de Futebol de Macau, com Monte Carlo, Kei Lun e Consulado de Portugal a garantirem o apuramento para os quartos-de-final da competição.

Num encontro ontem disputado, entre equipas da 2.ª divisão, o cônsul Vítor Sereno foi o homem do jogo, ao apontar os dois golos com que o Consulado venceu o T.K.K.L., no Estádio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

Os golos do cônsul de Portugal foram apontados na primeira metade do desafio. O primeiro tento foi apontado logo no primeiro minuto de jogo e surgiu após a marcação de um pontapé de canto. Após a marcação para a área do T.K.K.L., Alex Imbiribeira cabeceia para a baliza, mas um defesa adversário consegue cortar em cima da linha de golo. O esférico acaba por sobrar para Vítor Sereno que, de cabeça, fez o 1-0.

O segundo golo foi apontado antes do intervalo, aos 45 minutos. Marcos arrancou pelo lado direito do ataque do Consulado, e cruzou, perto da linha de fundo, para Vítor Sereno, que encostou com o pé para o 2-0. Já quase no final do encontro, aos 87 minutos, o T.K.K.L. reduziu para 2-1, com um golo de Mok Kin Fong.

Em frente na Taça da Associação de Futebol de Macau seguiu também o Monte Carlo, no sábado, às custas do onze do Papatudo. Os “canarinhos” venceram com facilidade, impondo uma goleada por 11-0 à formação de matriz portuguesa.

As outras equipas a conseguirem marcar lugar nos ‘quartos’ foram o Kei Lun, que bateu o Hong Ngai por 5-0, e o Chao Pak Kei que, na quinta-feira, tinha batido a Selecção de Sub-23 por 3-0, no primeiro de dois encontros disputados numa questão de dias por ambas as equipas.

As outras equipas que já tinha garantido o apuramento para a próxima fase da competição são o Benfica de Macau, o Sporting de Macau, o Cheng Fung e os Serviços de Alfândega.