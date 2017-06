Basquetebol: Japão esmaga Macau por 119-47

A jogar perante o seu próprio público, na cidade de Nagano, a selecção nipónica não teve grandes dificuldades para levar a melhor sobre a selecção de Macau. A formação do território volta hoje a entrar em campo para defrontar a selecção sul-coreana. Se vencer, o grupo de trabalho do Lótus segue para a segunda fase do Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental.

A selecção de Macau sofreu uma pesada derrota diante do Japão por 119-47, em partida a contar para o grupo A da edição de 2017 do Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental. Na competição, que está a decorrer em Nagano, no país do Sol Nascente, Teng Long Lam foi o atleta de Macau que mais se destacou, ao apontar quatro pontos, ganhar três ressaltos, fazer duas assistências e ainda operar um desarme bem sucedido. Contudo o atleta de Macau que mais pontos conseguiu converter foi Hoi Fong Iam, com 12 pontos.

No âmbito do desenrolar do encontro, o melhor momento da selecção local foi o primeiro período, quando o conjunto do território conseguiu apontar 15 pontos. Porém, nesse mesmo período o Japão conseguiu um registo de 25 pontos, começando desde logo a construir um triunfo que acabaria por ser revelar esmagador.

Os atletas da equipa anfitriã acabariam por descolar definitivamente para a vitória no segundo período, quando apontaram 31 pontos contra os seis da selecção de Macau, registo que mostra bem a diferença de qualidade e de nível entre os jogadores das equipas.

Na segunda parte, Macau conseguiu marcar 13 pontos em cada dos dois períodos disputados. Ao mesmo tempo, os nipónicos conseguiram converter 27 e 36 pontos, respectivamente.

Do lado japonês, seis dos 12 atletas utilizados apontaram mais de 10 pontos, sendo que Makoto Hiejima, com 17 pontos, foi o atleta que mais se destacou. Eficaz em termos ofensivos, Hiejima somou ainda três ressaltos ganhos, 10 assistências e dois desarmes.

Com o resultado ontem averbado, a selecção de Macau caiu para o último lugar do Grupo A, com um ponto. A equipa local está em igualdade pontual com a formação da Coreia do Sul, que no sábado tinha perdido por 78-72, com o Japão. As duas equipas defrontam-se esta segunda-feira e a vencedora vai acompanhar os nipónicos na passagem às meias-finais da edição de 2017 do Campeonato de Basquetebol da Ásia Oriental.

No grupo B, a selecção da República Popular da China está lidera a classificação após ter alcançado vitórias por 90-63 frente a Taiwan e por 90-60 perante Hong Kong. As duas equipas defrontam-se hoje para apurar o nome da formação que segue em frente para a segunda fase da competição.