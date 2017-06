Banco de Desenvolvimento da China define directrizes do Fundo de Cooperação

A vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da China, Ding Xiangqun, foi recebida na sexta-feira pelo Chefe do Executivo, num encontro que serviu para abordar papel do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A responsável elencou as quatros directrizes que deverão nortear o funcionamento da estrutura a curtos e médios prazo e que passam por apoiar a expansão para o exterior das pequenas e médias empresas, reforçar a cooperação entre empresas do território e instituições financeiras, promover Macau e a República Popular da China junto dos mercados lusófonos e funcionar como intermediário entre as políticas governamentais e os mercados.

