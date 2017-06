Associação inteirou-se do estado do ambiente em Coloane

A Associação Internacional de Formadores de Macau levou mais de duas dezenas dos seus membros a Long Chao Kok, em Coloane, na passada terça-feira, para avaliarem o estado do ambiente naquela zona costeira do território.

A actividade teve por objectivo sensibilizar os participantes para a importância da protecção ambiental e dos recursos ecológicos e geológicos.

O guia do percurso alertou os participantes para as espécies em risco de extinção na foz do delta do Rio das Pérolas, nomeadamente os golfinhos brancos. Na altura, os membros da Associação manifestaram a sua preocupação e afirmaram esperar que o Governo melhore os seus esforços na protecção dos recursos naturais. A Associação Internacional de Formadores de Macau espera também que mais residentes possam participar em actividades de sensibilização como esta, com vista a promover a protecção ambiental.

O trilho à beira-mar de Hác Sá Long Chao Kok, com 2,150 metros de comprimento, localiza-se na costa sudeste da ilha de Coloane e leva cerca de 45 minutos a percorrer. Este é o único circuito onde é possível observar simultaneamente as vistas da montanha e de mar.