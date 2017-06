Associação de Hong Kong expõe obras de caligrafia em Macau

No total são 90, as obras de caligrafia chinesa agora expostas no Centro Comunitário Kam Pek, na Avenida Almeida Ribeiro. Os trabalhos são assinados por outros tantos membros da “The Jiazi Society of Calligraphy”, uma entidade da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong que traz ao território a exposição “Ever Ancient, Ever New” para promover a caligrafia e a filosofia chinesas. Esta é a terceira vez que a associação promove em Macau esta mostra, com cariz bienal.

A exposição está dividida em duas partes, sendo uma delas dedicada à reprodução de inscrições de caligrafia chinesa em pedra. Nestas cerca de 60 obras com as mesmas dimensões – ainda que com uma grande variedade de conteúdos – é apresentada a origem e a evolução da caligrafia chinesa desde a dinastia Shang até à dinasita Qing.

A segunda parte da mostra é composta por excertos do livro “The Great Treatise I & II”, um esboço do “Livro das Mutações”, atribuído a Confúcio. Aqui, dá-se destaque à filosofia chinesa e da promoção da mesma através da caligrafia, tendo os membros da “The Jiazi Society of Calligraphy” sido convidados a escolher os excertos sem qualquer limitação de estilo ou de tamanho.

Ambrose So, presidente da “The Jiazi Socitety of Calligraphy” e Director Executivo da Sociedade de Jogos de Macau , disse que através destas obras, “os visitantes podem ser guiados por um corredor no qual vão aprender sobre a origem e a evolução da caligrafia chinesa”, defendendo ainda que “os pincéis e a tinta conseguem transmitir o património cultural e inspirar a inovação”, lê-se num comunicado da Associação de Cultura e Artes Chinesa de Macau, co-organizadora da mostra. A exposição está patente ao público até ao dia 7 deste mês.