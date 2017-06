Activistas taiwaneses criticam detenções arbitrárias na China

Numerosas organizações de defesa dos direitos humanos de Taiwan e destacados dissidentes chineses denunciaram no sábado as detenções arbitrárias na República Popular da China, quando se cumpre no domingo o 28.º aniversário do massacre de Tiananmen.

Numa vigília em memória das vítimas do massacre foi assinalada a detenção recente de um activista de Taiwan no Continente, Lee Ming-che, acusado pelas autoridades de subversão.

Falando aos jornalistas, Wuer Kaixi, um dos mais conhecidos líderes estudantis dos protestos de Tiananmen pediu ao Governo de Taiwan para que não seja “tão ingénuo” nos seus contactos com Pequim e que acorde para ver a verdadeira natureza do regime comunista.

O caso de Lee Ming-che, detido logo após ter entrado na China, proveniente de Macau, e que “apenas é culpado de defender os direitos humanos em Taiwan e de informar os chineses sobre a experiência democrática de Taiwan”, deveria servir para “abrir os olhos” à ilha e ao mundo, disse Wuer.

A maioria dos grupos destaca o agravamento da situação dos direitos humanos na República Popular da China, ao ponto de prejudicar os direitos dos cidadãos de Taiwan que viajam ou vivem naquele país, disse o secretário-geral da Associação para os Direitos Humanos de Taiwan, Chiu E-Ling: “Exigimos a libertação imediata de Lee”, rematou o dirigente.

Em comunicado, os organizadores da vigília indicam que o Governo chinês “intensificou a vigilância e opressão dos seus cidadãos, para reprimir o desenvolvimento da sociedade civil chinesa e manter o seu regime autocrático”.

Milhares de pessoas morreram a 4 de Junho de 1989 quando o Governo chinês enviou o exército para reprimir manifestantes pacíficos concentrados na praça de Tiananmen, em Pequim.

Os protestos, inicialmente de estudantes e intelectuais, tinham começado em meados de Abril e a repressão que resultou num massacre foi condenada pela comunidade internacional.