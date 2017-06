Polaco Krystian Tkaczewski actua na Fundação Rui Cunha a 7 de Junho

Junho é, na Fundação Rui Cunha, sinónimo de música e de debates, inseridos no ciclo “Reflexões ao Cair da Tarde”. Krystian Tkaczewski, visto por muitos como o mais virtuoso pianista polaco da actualidade, dá-se a conhecer aos melómanos do território com um recital, agendado para as 18h30 de 7 de Junho. A iniciativa, com entrada gratuita, está inserida numa digressão asiática que leva Tkazczewski também a Singapura e à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Com uma carreira consolidada, o pianista polaco já actuou em alguns dos mais consagrados palcos europeus, somando concertos em Viena e em Budapeste, bem como em várias cidades do seu país de origem. Na Polónia, actuou enquanto solista com a Orquestra da Rádio Polaca, na Gala de Junho de 2006, comemorativa do 50º aniversário da Sociedade Polaca de Artistas e Músicos (SPAM), num espectáculo que se realizou no Castelo Real de Varsóvia.

Tkazczewski é membro activo da Sociedade Polaca de Artistas e Músicos desde 2004, altura em que começou a estudar piano, tendo-se doutorado, mais tarde, em Música na Universidade de Hartford nos Estados Unidos. O músico é actualmente director artístico do Festival Internacional Chopin “Lato Z Chopinem” e da competição internacional de piano “Futuras Estrelas”, da qual foi também o fundador.

No capítulo da troca de ideias, o ciclo “Reflexões ao Cair da Tarde” dá este mês espaço ao debate sobre as “Indústrias Perigosas e a Protecção dos Direitos Ambientais”.

Ana Sofia Barros, advogada e doutorada em Direito Internacional Público, na Universidade de Leuven, Bélgica, vem a Macau para falar sobre o impacto da actividade industrial no meio ambiente e nas populações e como o “desenvolvimento sustentável pressupõe que os interesses económicos que lhe estão subjacentes obedeçam a requisitos apertados de protecção ambiental e de justiça social”.

“A palestra abordará esta temática a partir das referidas áreas de especialidade, desenvolvendo especialmente o conceito de direitos ambientais e procurará alertar para os obstáculos legais que correntemente inviabilizam uma protecção mais eficaz desses direitos nas sociedades contemporâneas”, lê-se num comunicado da Fundação Rui Cunha.

A conferência realiza-se na próxima Terça-feira e tem início agendado para as 18h30.