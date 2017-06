Uma foto por dia

Hong Kong e as presas da vergonha: Foto disponibilizada ontem pelo Departamento de Serviços de Informação de Hong Kong, onde são visíveis 47,4 quilos de marfim trabalhado e outros 14,5 quilos de marfim em estado natural apreendido pelas autoridades aduaneiras no Aeroporto Internacional de Hong Kong, no dia 31 Maio. As peças têm um valor de mercado estimado em cerca de 1,1 milhões de dólares de Hong Kong. Os funcionários aduaneiros interceptaram um passageiro de 27 anos no aeroporto e encontraram o marfim na bagagem, dentro de caixas de processadores de computador (CPU’s). EPA / JEROME FAVRE

