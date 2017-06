Última Instância dá razão a cidadão de Taiwan

O Tribunal de Última Instância (TUI) confirmou a decisão do Tribunal de Segunda Instância que considera que um indivíduo portador de passaporte de Taiwan não tem antecedentes criminais, apesar do homem ter cometido um crime. A decisão do TUI tem por base o facto do procedimento criminal se ter extinguido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, indica um comunicado distribuído ontem à imprensa pelo Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância.

No comunicado, o TUI informa que o indivíduo pediu ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, a 30 de Março de 2015, a concessão de autorização de residência, invocando como motivo o reagrupamento familiar com a mulher e filhos. Na apreciação do pedido, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) verificou que o indivíduo em questão tinha siso condenado a 31 de Maio de 2000 pelo Tribunal Judicial de Base a uma pena de seis anos de prisão, pela prática do crime de fazer parte de uma associação ou sociedade secreta ou de a apoiar, de exploração ilícita de jogo e de exercício ilegal da actividade de radiodifusão.

Nestes termos, o Secretário para a Segurança proferiu a 19 de Agosto de 2015 o despacho que negou a concessão de autorização de residência temporária do recorrente, com fundamento em que o apelante havia sido condenado a pena de prisão pela prática de crimes, que podem constituir ameaça e perigo para a segurança interna e tranquilidade do território.

O indivíduo recorreu, então, para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) e, por Acórdão de 27 de Outubro de 2016, o TSI concedeu provimento ao recurso e anulou o acto recorrido, com o fundamento de que o procedimento criminal fora extinto por prescrição, pelo que o indivíduo em questão não tinha antecedentes criminais. Perante esta decisão o Secretário para a Segurança interpôs recurso jurisdicional para o Tribunal de Última Instância.

O colectivo de juízes do TUI indicou que, segundo os dados, o recorrente foi julgado e condenado, à revelia, em pena de prisão. O arguido nunca foi notificado da sentença condenatória. Em Setembro de 2013, o Tribunal Judicial de Base declarou extinto o procedimento criminal por força da prescrição e tal extinção foi notificada oportunamente ao CPSP. Ou seja, a condenação do arguido foi meramente provisória e nunca se tornou definitiva, em virtude de ter sido julgado na sua ausência, dado que, quando se aguardava a notificação do arguido da sentença, decorreu o prazo de prescrição do procedimento criminal, que apagou a sentença condenatória, pelo que, esta, para todos os efeitos, não existe. Assim sendo, o recorrente não tem antecedentes criminais, considera o TUI.

Salientou o Tribunal Colectivo que, uma vez prescrito o crime, antes de qualquer decisão transitada em julgado, qualquer solução que o considerasse, de futuro, para efeitos criminais, seria atentatório do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 29.º da Lei Básica. Pelo exposto, o TUI negou provimento do recurso, confirmando a decisão que anulou o acto recorrido.