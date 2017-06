UEFA vai distinguir Francesco Totti com prémio presidencial

O futebolista internacional italiano Francesco Totti, que se despediu do seu clube de sempre, a Roma, e dos relvados no domingo, vai receber o prémio presidencial da UEFA.

A informação foi dada pelo organismo do futebol europeu, atribuindo a Totti a distinção em reconhecimento “das suas extraordinárias conquistas, excelência profissional e qualidades pessoais exemplares”.

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, enalteceu a “fantástica carreira” do avançado e sublinhou “a extraordinária lealdade e dedicação” que Totti dedicou a sua equipa, a Roma, clube em que jogou desde criança.

Francesco Totti, de 40 anos, fez o seu último jogo, o 786.º, no domingo, numa cerimónia de despedida com os adeptos, com muitas lágrimas, 24 anos depois de se ter estreado na equipa principal, em 1993.