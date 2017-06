Trabalhador causou alerta no Aeroporto por transportar “taser”  

Um trabalhador responsável pela manutenção das instalações eléctricas do Aeroporto Internacional de Macau deixou ontem as autoridade em alerta, após ter tentado entrar numa área com acesso restrito na posse de uma lanterna que incorpora ainda a função da arma eléctrica conhecida com a designação de “taser”.

O objecto foi detectado pela máquina de raio-X, ainda antes do trabalhador ter conseguido entrar na área em causa. Contudo, a segurança do Aeroporto contactou a Polícia, que de imediato se deslocou ao local.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia de Segurança Pública explicou que o homem tentou levar a lanterna para o aeroporto porque na área onde trabalha surgem, por vezes, cobras. De acordo com as autoridades, a lanterna tinha sido comprada em Zhuhai por apenas 50 yuans. O sujeito afirmou desconhecer que o objecto em questão violava as leis de Macau.