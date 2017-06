Terminal da Taipa: Atribuição de espaços comerciais está atrasada

O Terminal da Taipa abriu oficialmente ontem a partir das 6 da manhã e as primeiras embarcações com destino a Hong Kong partiram às 7 horas. Susana Wong Soi Man, diretora da DSAMA, esteve presente para inspecionar o início das operações no novo Terminal. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Susana Wong comentou o processo de recrutamento das entidades interessadas em explorar as 30 lojas da estrutura e salientou que este será implementado depois de serem concluídos os procedimentos administrativos. A responsável sublinhou que o processo se deverá arrastar por um pouco mais de tempo, não havendo ainda uma calendarização. A responsável acrescentou que, uma vez que o novo terminal de ferrys é maior, haverá viaturas elécticas disponíveis para transportar os passageiros, que podem solicitar o serviço com antecedência no terminal. A frequência de partidas no novo Terminal será a mesma antes registada no terminal temporário, lembrou Susana Wong. A DSAMA acredita ainda que as empresas de transporte aumentarão a frequência de acordo com a realidade da procura.

