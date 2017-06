O Chefe do Executivo recebeu ontem o vice-secretário do comité do Partido Comunista e governador de Zhuhai, Li Zezhong, que se encontra no território para participar no 8º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas. O governante do vizinho município continental apontou Macau como exemplo do desenvolvimento do sector de convenções e exposições e diz que o sector financeiro também deve ser tomado como referência para Zhuhai.

