PSP identificou três pensões ilegais no Z.A.P.E

A PSP detectou três pensões ilegais a funcionar num edifício na Praceta 1 De Outubro, no Z.A.P.E.. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as forças de segurança detiveram 10 homens e quatro mulheres. Uma das mulheres estaria no território ilegalmente e foi entregue ao Serviço de Migração. Os restantes 13 detidos acabaram por ser libertados sem que fosse deduzida qualquer acusação. O aluguer diário nas três pensões ilegais tinha um preço entre as 100 e as 400 patacas, tendo em conta se se alugava um quarto ou uma cama.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...