Polícia prende residente que roubava carteiras no Circuito de Manutenção da Guia

Um residente de Macau, na casa dos 60 anos, foi detido ontem pela Polícia de Segurança Pública por ter sido alegadamente responsável por uma dúzia de roubos no Circuito de Manutenção da Colina da Guia.

As queixas relativas aos crimes começaram a chegar à PSP em Fevereiro. Foi nessa altura que, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as autoridades tomaram as medidas necessárias, tendo agora interceptado o suspeito em flagrante delito. O local do crime foi um dos abrigos da chuva do Circuito de Manutenção da Colina da Guia, onde as pessoas que correm no local param frequentemente para fazer exercícios de alongamento ou apenas para descansar.

Na residência do suspeito, a PSP encontrou 13 carteiras, dinheiro e objectos, que se acredita terem origem em roubos anteriores. As autoridades admitem a hipótese de os roubos terem ocorridos também em outros lugares e de haver casos em que não foi apresentada queixa.