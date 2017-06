Pedidos de cancelamento de matrículas sobe 76 por cento entre Janeiro e Maio

Nos cinco primeiros meses do corrente ano, o número de pedidos de cancelamento de matrícula aumentou 76 por cento face ao mesmo período do ano passado, adiantou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) em notícia avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Nos primeiros cinco meses do ano foram abatidos 12,804 veículos.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego avisa os proprietários que os veículos abandonados deixados nas vias públicas poderão ser punidos com pena de multa. O organismo remove os veículos abandonados ou com matrícula cancelada nas vias públicas e apela aos proprietários que pretendam cancelar a matrícula dos respectivos veículos, para procederem às respectivas formalidades, sob pena de aplicação de multa.

O veículo estacionado na via publica sem que o pagamento do imposto de circulação tenha sido feito é sancionado com a aplicação de uma multa igual ao triplo do valor do imposto. O veículo com matrícula cancelada que circula ou estaciona na via pública pode ser apreendido e removido e o proprietário é punido com uma multa, explica também a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.