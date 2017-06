Património cultural tem impacto positivo no desenvolvimento turístico, anuiu Helena de Senna Fernandes

Membros da Associação dos Embaixadores do Património de Macau e da Associação para a Reinvenção de Estudos do Património Cultural de Macau estiveram reunidos com a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes. Os responsáveis por ambas as associações, Lio Ka Hou e Tam Chi Kuong, apresentaram os resultados das diversas actividades culturais que conduziram ao longo dos últimos anos e no encontro houve também espaço para sugestões ao aproveitamento do Bairro de São Lázaro e ao funcionamento da Anim’Arte Nam Van.

“Passeios Nocturnos em Macau”, “Passeio com Poesias” e uma caça ao tesouro na cidade foram algumas das actividades turísticas culturais promovidas por ambas as associações direccionadas à promoção do potencial do património como factor de atracção turística.

Durante o encontro, Maria Helena de Senna Fernandes reconheceu que, actualmente, o património cultural de Macau tem um impacto positivo e activo no desenvolvimento do turismo e na imagem turística da cidade. A Directora dos Serviços de Turismo espera que os dois grupos continuem a organizar actividades para promover o território.