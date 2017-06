Nova Lei da Segurança na Internet entrou ontem em vigor

Uma controversa lei de segurança na Internet entrou ontem em vigor na República Popular da China, apesar das críticas por parte de organizações empresariais estrangeiras, que consideram que a nova legislação dificultará as suas operações no país.

A nova Lei, aprovada para garantir “a segurança nacional”, terá um “grande impacto” na forma como firmas estrangeiras fazem negócios no Continente, disse esta semana o vice-presidente da Câmara do Comércio da União Europeia em Pequim, Michael Chang.

Uma das cláusulas que gera maior preocupação é a que ordena os “operadores de infra-estruturas de informação chave” a armazenar os seus dados no país asiático, o que é considerado uma barreira ao fluxo de dados na rede e entre empresas.

De acordo com a lei, as empresas terão que sujeitar estes dados a uma “avaliação” pelas autoridades chinesas, antes de os transferirem para fora do país.

Organizações empresariais condenaram esta e outras cláusulas por serem demasiado “vagas” e abertas a interpretações que podem resultar numa discriminação no acesso ao mercado.

Num comunicado difundido na noite de quarta-feira, as autoridades chinesas asseguraram que a legislação “não procura limitar o acesso das companhias estrangeiras ao mercado chinês” e “não limita o fluxo ordenado de dados”: “A lei foi feita para salvaguardar a soberania do ciberespaço da China, a segurança nacional, os interesses do público, assim como os direitos e interesses dos cidadãos, entidades legais e outras organizações”, refere a mesma nota.

“No mundo real, todas as empresas ou individuais devem respeitar a legislação do país onde operam e o ciberespaço não deve ser uma excepção”, acrescenta.

A legislação também despertou as críticas de organizações de defesa dos Direitos Humanos, que afirmam que a normativa permite às autoridades reprimir a liberdade de expressão e privacidade.

Segundo a nova lei, os fornecedores de serviços online devem reforçar o controlo sobre a informação publicada pelos usuários e deter imediatamente informação considerada “ilegal” pelas autoridades.