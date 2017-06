Macau mantém 184.o posto no “ranking” da FIFA

A selecção de futebol de Macau mantém, pelo sexto mês consecutivo, o 184.o lugar do “ranking” da FIFA. A classificação do grupo de trabalho orientado por Joseph Tam Iam San continua a capitalizar a campanha positiva efectuada, em Novembro, no âmbito da edição inaugural da Taça da Solidariedade, competição que a formação do território terminou no segundo lugar.

Desde então, e em termos oficiais, a selecção de Macau sofreu uma derrota, ao perder pela margem mínima no terreno do Quirguistão, em partida a contar para a campanha de apuramento para a fase final da Taça da Ásia em Futebol. O desaire frente ao onze quírguiz não aparentemente qualquer impacto no posicionamento de Macau nas contas do “ranking” da FIFA. A selecção do território continua à frente de equipas de países de maior envergadura. como é o caso das selecções do Paquistão, do Sri Lanka, da Mongólia ou de Timor-Leste. o onze orientado por Tam Iao San volta a entrar em acção a 13 de Junho, dia em que recebe no Estádio da Taipa a congénere do Myanmar, para um encontro a contar para a segunda jornada da campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia.

Na frente da tabela, a selecção portuguesa, campeã europeia em título, manteve o oitavo lugar da tabela. A classificação continua a ser liderada pelo Brasil, com o “top-10” a registar apenas uma alteração: a Polónia igualou a antiga campeã mundial Espanha no 10o posto.

Já apurado para o Mundial2018, o Brasil mantém-se à frente da Argentina, segunda posicionada, enquanto a Alemanha, campeã do mundo em exercício, ocupa o terceiro lugar.

O Irão, comandado por Carlos Queiroz, subiu ao 30.º lugar e é a melhor selecção asiática na hierarquia, enquanto o Burquina Faso, treinado por Paulo Duarte, caiu para a 41.ª posição.

Cabo Verde é o melhor representante dos PALOP, em 84.º, seguido da Guiné-Bissau (103.º), Moçambique (106.º), Angola (144.º) e São Tomé e Príncipe (178.º), com Macau (184.ª) e Timor-Leste (195.º) a abeiraram-se da cauda da tabela.

A Letónia, que recebe Portugal a 9 de Junho, na qualificação para o Mundial2018, ocupa o 122.º lugar da hierarquia da FIFA.

Em relação aos adversários da selecção portuguesa na Taça das Confederações, o México é 17.º posicionado, a anfitriã Rússia é 66.ª e a Nova Zelândia está na 95.ª posição.