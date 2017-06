  Macau e Hanói vão negociar acordo de cooperação judiciária

As autoridades do território e do Vietname deverão encetar dentro em breve negociações tendo em vista o fomento da cooperação judiciária entre a RAEM e Hanoi. A secretária para a Administração e Justiça, Sonia Chan, efectuou uma deslocação de três dias ao país, tendo mantido encontros com vários altos responsáveis do sector judiciário do território. A governante esteve reunida com Trang Cong Phan, procurador adjunto do Ministério Público vietnamita, que “manifestou a sua concordância em relação ao início das negociações dos acordos de cooperação judiciária em matéria penal com a RAEM, e desejou que ambas as Partes levem gradualmente a cabo o respectivo trabalho”, salienta o Executivo em comunicado.

